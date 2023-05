Corigliano-Rossano, concluso con successo il congresso nazionale “Giornate culturali dell’Alto Jonio Odontoiatrico – Tradizione e Innovazione in Protesi”

StrettoWeb

Grande successo per la seconda edizione del congresso: “Giornate culturali dell’Alto Jonio Odontoiatrico – Tradizione e Innovazione in Protesi”. Nei giorni scorsi circa 200 professionisti in ambito odontoiatrico, provenienti da tutta Italia si sono incontrati per prender parte a quello che è stato un incontro di arricchimento professionale. Relatori di fama internazionale, il tutto arricchito dallo svolgimento di tavoli tecnici, hanno condiviso sul campo la loro professionalità e le loro conoscenze. Un ringraziamento, da parte degli organizzatori del congresso, anche alle aziende sponsorizzatrici, che hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento. Si sta già lavorando ad una terza edizione del congresso, che si svolgerà nel 2024, perché diventi un appuntamento costante di incontro e condivisione, non solo professionale, ma anche culturale e sarà un’occasione per far conoscere, sempre più, le bellezze e i sapori dell’Alto Jonio Cosentino.