Corigliano-Rossano: l’Amministrazione si congratula con le 5 aziende premiate da “Impresa Storica”

Cinque aziende storiche del territorio sono state premiate, nella giornata di ieri, nella sala Mancini di Cosenza, dal Presidente della Camera di Commercio Klaus Algieri, con il prestigioso riconoscimento di “Impresa Storica”. Un evento di prestigio, giunto ormai alla V edizione, che premia la cultura del lavoro e l’impegno di quegli imprenditori che hanno saputo reggere alla sfida del mercato e dei suoi cambiamenti nel tempo. Giorgio Aversente Spa, Medical Service di Petrucci Giovanni, Pranteda Antonio, Graziano S.A.S di Graziano Giuseppe & C, Alfa computer S.R.L le aziende che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento.

Per il comune era presente l’assessore al Turismo, Costantino Argentino. “È una grande soddisfazione come amministratore poter essere presente a questi eventi, che portano lustro al territorio intero e rivendicano il ruolo della nostra città nell’ambito del comparto economico, si tratta di aziende con alle spalle un grosso lavoro imprenditoriale, fatto di lavoro e innovazione, con una visione aperta sul futuro e sulla voglia di esserci e restare, diventando sempre di più protagonisti nella crescita di Corigliano-Rossano, Donne e uomini che hanno conservato e trasmesso nel tempo la passione per il proprio lavoro, superando difficoltà e raccogliendo soddisfazioni per quello che è oggi un patrimonio di tutta la provincia.

“Un riconoscimento che premia il valore e l’operosità di numerose imprese storiche del territorio – afferma il sindaco Flavio Stasi – piccole e grandi attività che raccontano l’operosità, la capacità di rinnovarsi, l’impegno costante ed il coraggio di tanti imprenditori nell’affrontare le sfide dei tempi che cambiano, nelle più disparate realtà della nostro territorio. Il premio testimonia, inoltre, la ferma volontà di trasmettere i valori della tradizione e la memoria delle esperienze del passato, in imprese orgogliosamente tramandate di generazione in generazione”.