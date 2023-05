In contrada Maldariti cambia la toponomastica: ecco “via delle 18 buche” | FOTO

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

“Questa è la situazione che troviamo da mesi in Contrada Maldariti, alla 4ª traversa, ben 18 buche, mezze buche e voragini“. Le ha contate a una a una un nostro lettore che, allegando le foto presenti nella gallery a corredo dell’articolo, ha provveduto a segnalare alla redazione di StrettoWeb la presenza di 18 (diciotto!) buche in Contrada Maldariti, alla 4ª traversa.

Una strada che, visti i recenti cambiamenti di toponomastica in diverse zone della città, potrebbe essere facilmente ribattezzata come “via delle 18 buche“.

“Ho visto un vostro servizio sulle buche del centro, ma da noi è ancora peggio: non solo i gommisti ma anche i meccanici fanno festa… ovviamente è una battuta! La MIA città ,la NOSTRA città va a rotoli!“, la triste chiosa conclusiva del cittadino.