Conclusa 2° edizione Forum Customer Experience di Comunicazione italiana

Roma, 18 mag. (Labitalia) – Si è svolta in data odierna la seconda edizione del Forum Customer Experience, l?evento di Comunicazione Italiana dedicato all?innovazione nel business e nell?ecosistema delle esperienze. Il Forum ? con Adnkronos in qualità di Main Media Partner ? si è tenuto in forma ibrida, con Speaker e Ospiti in presenza e un pubblico collegato in diretta Live Streaming su comunicazioneitaliana.tv. Numerosi i temi al centro della mattinata di interventi Phygital Talk e Phygital Speech: anzitutto l?utilità della tecnologia, e dell?Intelligenza Artificiale in particolare, per lo sviluppo di un efficace Customer Journey; ma anche la possibilità, grazie al digitale, di gestire una Customer Experience multicanale, nonché l?integrazione degli obiettivi ESG nello sviluppo dei prodotti e servizi e nella relazione con i consumatori.

Inoltre, sono stati presi in considerazione gli elementi di contatto tra l?universo Customer Experience e quello del People Management, tra i quali la ricerca della ?giusta? cultura organizzativa a supporto della Customer Experience e le somiglianze tra Candidate Experience e Customer Experience. Sono intervenute figure di primo piano ? Chief Marketing Officer, Responsabili Customer Care, Sales Director ? di aziende leader di vari settori industriali, tra le quali WindTre, Edison Energia, Enel, Flowe, MioDottore, British American Tobacco, Trenord, L?Oréal Italia, Nokia, Gruppo Tempocasa, e non solo.

Un fondamentale sostegno all?evento, non ultimo in termini di contenuti, è giunto infine dai Partner dello stesso, gli Official Partner Logotel e Sprinklr e il Forum Partner CleverConnect. Le sessioni saranno a breve disponibili sulla piattaforma Streaming comunicazioneitaliana.tv oltre che su diversi canali podcast. Gli appuntamenti di Comunicazione Italiana proseguono ora con il Forum della Comunicazione (7-8 giugno).