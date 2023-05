Comunali: Fico, ‘alleanze ballottaggi? E’ territorio che deve dare indicazioni’

StrettoWeb

Roma, 20 mag. (Adnkronos) – “E’ il territorio che deve dare indicazioni quanto possibili”. Così Roberto Fico a Rainews 24 sulle alleanze per i ballottaggi alle comunali. Quanto alle regionali, prossimo appuntamento elettorale oltre alle europee: “Le prime regionali che abbiamo sono quelle in Molise e andiamo con il Pd con un candidato forte che ha fatto molto bene come sindaco. Lavoreremo per vedere se sarà possibile costruire” lo stesso schema ” anche in altre regione e su alcune battaglie, come l’autonomia differenziata, anche io sto cercando di mettere insieme le opposizioni in tutti i territori. Ieri ero a Jesi e alla manifestazione del Movimento contro l’autonomia c’era il sindaco Pd di Jesi”.