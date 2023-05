Comunali: Baruffi, ‘esito insoddisfacente, alternativa a destra non riguarda solo Pd’

StrettoWeb

Roma, 29 mag. (Adnkronos) – “Dai ballottaggi di oggi esce un esito complessivamente negativo, se misurato sui Comuni capoluogo al voto. La bellissima vittoria di Giacomo Possamai a Vicenza, strappata alla destra, al pari di quelle di altre città medie, non cancella l?amarezza del risultato generale. Segnato da sconfitte, a partire da quelle di Ancona e di Brindisi, così come dal mancato risultato nelle tre città toscane di Pisa, Massa e Siena, dove pure eravamo riusciti a portare al ballottaggio la destra”. Così Davide Baruffi, responsabile Enti Locali del Partito Democratico

“Certamente più equilibrato il dato complessivo delle altre città medie al voto, dal Piemonte alla Lombardia, dalla Puglia alla Campania, anche con diverse amministrazioni importanti strappate al centrodestra – da Novi Ligure a Cologno Monzese -, risultati eclatanti come a Torre del Greco e in altre belle vittorie in Puglia, e con una riconferma abbastanza generale delle nostre amministrazioni uscenti”.

“Non si tratta di un voto politico, né lo abbiamo mai caricato di questo valore. Ciò non toglie che il risultato nell?insieme non ci soddisfa. Ci conferma anzi ciò che sapevamo, che servirà del tempo per ricostruire una proposta efficace di un centrosinistra nuovo e competitivo: al congresso di solo tre mesi fa avevamo parlato di una traversata nel deserto e nessuno pensa di farla in poche settimane, così come nessuno pensa di arrendersi alla prima difficoltà. Spero che questa responsabilità che sentiamo, di offrire agli elettori un?alternativa a questa destra, non riguardi solamente il Partito Democratico. Serve uno scatto da parte di tutti. I nostri avversari hanno la capacità, anche quando divisi, di presentarsi uniti. Se crediamo che al Paese serva qualcosa di diverso allora dobbiamo offrirglielo”.