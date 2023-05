Come affrontare le criticità della montagna: parte la “Missione Aspromonte”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Alle ore 9:00 di sabato 03.06.2023, sui sentieri percorsi dai paracadutisti della Nembo durante la battaglia dello Zillastro, partirà la “Missione Aspromonte”, uno specifico stage di perfezionamento che nasce con l’obiettivo di qualificare operatori di settore e non, per affrontare e superare le criticità sempre più avverse della montagna. Un addestramento pratico finalizzato ad acquisire le conoscenze di base su come agire in situazioni di emergenza nell’ambiente aspromontano per soccorrere un infortunato e, in casi estremi, di tentare di salvare una vita mettendo in atto tecniche di sicurezza, manovre di primo soccorso, rianimazione cardio polmonare con anche l’impiego del defibrillatore.

Grazie a esercitazioni residenziali in bosco e laboratori didattici a cielo aperto (outdoor education), sarà quindi possibile mettere in pratica “specifiche tecniche di sopravvivenza” attraverso un mirato apprendimento esperienziale esclusivo sviluppato gratuitamente da UniReggio e destinato non solo agli studenti dei corsi OSS, Guardie Ecologiche, OSSS, ma rivolto anche a tutti coloro che frequentano l’ambiente montano come lavoratori, abitanti delle frazioni montane, guide, escursionisti, istruttori, sportivi, camminatori, bikers, ecc. che, per qualsivoglia ragione, possono trovarsi a dover fronteggiare una emergenza sanitaria lungo i sentieri nei paesi più isolati.

UniReggio affida a Cosimo Sframeli il comando della Missione Aspromonte sullo Zillastro e l’addestramento alla sopravvivenza in montagna, a Antonino Falcomatà l’inquadramento geografico e promozione dell’area, mentre al corpo docenti dei corsi OSS e OSSS le manovre di primo soccorso e gestione delle emergenze.

Paolo Ferrara: “Poche regole utili e intelligenti possono salvare una vita. È proprio grazie alle esperienze dei corsi OSS, OSSS e Guardie Ecologiche, UniReggio ha sviluppato gratuitamente un processo metodologico innovativo che illustra, attraverso pratiche di educazione all’aperto, conoscenze di base e procedure di sicurezza per affrontare e agire in situazioni di emergenza in Aspromonte, utili per soccorrere un infortunato e tentare, in casi estremi, di salvare una vita mettendo in atto manovre di primo soccorso”.