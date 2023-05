Coltivare un “orto sinergico”: promuovere la sostenibilità nelle scuole di Messina

StrettoWeb

La Società Vivenda, che si occupa di servizi di refezione scolastica nelle scuole del comune di Messina, ha organizzato un evento su come coltivare un “orto sinergico”.

In particolare, sono state coinvolte alcune classi del plesso scolastico Petrarca dell’Istituto Comprensivo “Paradiso” di Messina. L’obiettivo di questa iniziativa è stato quello di sperimentare la coltura biologica degli ortaggi per sensibilizzare i partecipanti alla cura e alla difesa dell’ambiente in cui vivono.

Vivenda ha puntato molto su questo progetto, anche in considerazione del fatto che questa società offre sempre cibo biologico e a Km0 per i piccoli utenti della mensa, trasmettendo ai bambini la consapevolezza che l’orto è metafora della formazione personale di ogni essere vivente.