Si Cobas Calabria: al fianco dei lavoratori per le strade di Cosenza

Il Si Cobas Calabria ha manifestato con i lavoratori per le strade di Cosenza. “Dopo un colloquio con il Direttore Amministrativo Achille Gentile che ha garantito assunzioni di personale nel breve periodo, ci siamo recati in corteo verso Asp Cosenza. Come da foto allegate al comunicato, abbiamo urlato il nostro disappunto per tutto quello che accade nella nostra sanità pubblica. Il Dipartimento tutela della salute nei giorni scorsi e su nostra esplicita richiesta ha convocato in due giornate tutte le aziende ospedaliere e le asp provinciali per fare il punto sei fabbisogni di personale. Nei prossimi giorni abbiamo appuntamento con il dipartimento che ci deve dare i dati raccolti da questi incontri e noi speriamo che siano appuntamenti fissi che possano servire a rendere la comunicazione migliore tra aziende, visto che è un problema in questa nostra sanità malata da troppi anni”.

“In Asp Cosenza abbiamo denunciato tutte le irregolarità che si stanno facendo nelle assunzioni di personale OSS, abbiamo chiesto come mai da circa due mesi un bando di stabilizzazione INTERNO non sia stato ancora chiuso, abbiamo chiesto dei 92 Oss a tempo determinato chi possa raggiungere i requisiti di stabilizzazione dei 18 mesi ma ovviamente nessuna risposta, tutto scivola sul muro di gomma e la banda bassotti sa bene come arrampicarsi su questo muro”.

“Ovviamente sulla vicenda ASP COSENZA e sulle decisioni di Remigio Magnelli noi faremo sempre una dura lotta perché il piano assunzioni 2022 deve essere coperto con le assunzioni a tempo INDETERMINATO e non con il precariato, che sappiamo bene a cosa serve ovvero a creare un bacino di voti. Il Si Cobas Calabria lotterà sempre per rivendicare il diritto al lavoro e dare forza a questa sanità pubblica calabrese violentata e distrutta dalla politica e dalla mafia. Occhiuto devi fare di più, sei il commissario ad acta della nostra sanità pubblica, vogliamo delle risposte VERE e non le risposte SOCIAL”, concludono Roberto Laudini e Simone Scandale, coordinatori regionali.