City, che forza! Rivincita Guardiola su Ancelotti, Real travolto 4-0: l’Inter troverà gli inglesi in finale

Avrebbero voluto incontrarsi di nuovo a Istanbul 20 anni dopo, ma da avversari. Alla fine, però, all’ultimo atto di Champions League non ci andranno né Milan né Real Madrid: la finale, infatti, sarà Manchester City-Inter, per la prima volta nella storia. Dopo l’Euroderby stravinto dai nerazzurri ieri, a prendersi la scena questa sera è Guardiola, trascinato da uno straripante Bernardo Silva. La sua doppietta nel primo tempo, difatti, basta da sola a ribaltare l’1-1 dell’andata.

Ancelotti, Re di Champions, e alla guida della squadra per eccellenza detentrice della coppa dalle grandi orecchie, questa volta non può nulla e cade per 4-0. Nella ripresa, infatti, arrivano anche l’autorete di Militao e il poker di Alvarez. Una grande prova di forza degli inglesi, che si sono presi la rivincita della rocambolesca semifinale dello scorso anno. Ora l’ultimo atto in Turchia contro l’Inter il 10 giugno, ma Inzaghi è avvisato: la squadra di Guardiola è davvero di un altro pianeta.