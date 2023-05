Cina: ambasciatore Usa, ‘Washington pronto a parlare con Pechino’

StrettoWeb

Washington, 2 mag. (Adnkronos) – L’ambasciatore degli Stati Uniti in Cina Nicholas Burns ha dichiarato che gli Stati Uniti sono “pronti a parlare” con la Cina e ha espresso la speranza che Pechino “ci incontri a metà strada”. In un evento allo Stimson Center, a cui ha partecipato virtualmente, Burns non ha annunciato quando il viaggio del Segretario di Stato Antony Blinken in Cina -rinviato a febbraio- sarà riprogrammato.

“La nostra opinione è che abbiamo bisogno di canali migliori e più profondi tra i due governi e siamo pronti a parlare”, ha aggiunto l’ambasciatore. “Non siamo mai stati timidi nel parlare, e speriamo che i cinesi ci incontrino a metà strada”. Il viaggio di Blinken in Cina – ha detto ancora – sarà riprogrammato “quando le condizioni saranno appropriate per la sua visita. Gli Stati Uniti sono pronti per “un impegno più ampio”.