Ciclismo, il Memorial Marco Pantani di Taurianova va a Roberto Sgambelluri

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Si è corsa domenica la diciannovesima edizione del Memorial Marco Pantani a Taurianova, gara ciclistica amatoriale calabrese divenuta una classicissima di primavera, anche se le bizze metereologiche del mese di maggio hanno fatto da padrone. Infatti, sotto un vento incessante e (fortunatamente) solo qualche goccia di pioggia, sotto il traguardo posto nella cittadina pianigiana lungo il rettilineo d’arrivo, si impone la caratura e l’esperienza dell’ex pro Roberto Sgambelluri, fortissimo atleta capace in passato di vincere una tappa al giro d’Italia Professionisti. Non per questo, però, Sgambelluri ha avuto vita facile. Infatti, durissima è stata la battaglia lungo i quasi 90 km di gara che hanno percorso i ciclisti venuti da ogni angolo della regione e dalla vicina Sicilia.

Numerosi tentativi di fuga si sono registrati prima da Rovito dell’A.S.D. DRS Cycling, poi da Ventrice dell’A.S.D. Robur Barcellona e da Chirico (Pianopoli Bike Team), ma a nulla sono valsi poiché il gruppo dei migliori era bilanciato nelle forze individuali e a nulla son serviti i tentativi solitari. Si giungeva, quindi, agli ultimi 5 chilometri di gara con l’ennesimo tentativo di Ventrice, ripreso all’ultimo chilometro da Chirico, Rovito e Sgambelluri. Quest’ultimo, con una poderosa progressione dopo aver fatto sfogare i giovani atleti accanto a lui, si guadagnava quei pochi metri sino alla riga del traguardo e si imponeva a sigillo di una grande prestazione.

A seguire, il podio si è quindi composto dal vincitore assoluto Roberto Sgambelluri regolando nell’ordine: Santo Rovito (Drs Cycling) e Chirico Antonio (Pianopoli Bike Team). Nella top ten si evidenzia il sesto posto dell’atleta taurianovese Fialà Domenico (Pane & Fantasia Taurianova Team) organizzatrice dell’evento.

E’ stata per certi versi la più spettacolare delle edizioni, vuoi per la caratura dei partecipanti, vuoi per il percorso davvero impegnativo, spettacolare e suggestivo, allorquando si attraversano le pendici dell’Aspromonte e i vari centri ai piedi della montagna calabrese.

Un plauso va al Presidente Giuseppe De RACO e Italo Rossi dell’A.S.D. Pane & Fantasia, deux ex machina dell’organizzazione tutta, senza i quali non avremmo potuto assistere allo spettacolo offerto da una corsa divenuta negli anni una istituzione ciclistica della nostra città e della Regione tutta. Un ringraziamento particolare all’Amministrazione comunale di Taurianova che ha patrocinato tale evento, alle forze dell’ordine, alla C.R.I., all’ANPANA, a tutti i volontari che si sono prodigati affinchè tutto si svolgesse nel miglior modo possibile, un GRAZIE davvero a tutti.