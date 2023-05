Cia Calabria Sud insieme agli agricoltori verso la riforma della PAC, iniziativa a Sant’Eufemia

StrettoWeb

Si è svolto Martedì 23 Maggio presso la Casa Comunale di Sant’Eufemia d’Aspromonte il workshop organizzato da Cia Calabria Sud in collaborazione con l’EBAT Ente Bilaterale Agricolo Territoriale di Reggio Calabria dal titolo: “La Nuova PAC 2023 – 2027 insieme verso la riforma”. Il seminario molto partecipato da agricoltori, lavoratori e imprenditori agricoli del comprensorio è stato un momento di divulgazione e informazione sulla nuova architettura della Politica Agricola Comunitaria.

Sono stati illustrati i nuovi ecoschemi e le nuove misure che gli agricoltori dovranno adottare nella futura programmazione europea, fra opportunità e impegni per tutto il settore. Nelle prossime settimane continueranno gli appuntamenti sul territorio con aziende ed agricoltori, per dare massima diffusione di quelle che saranno le linee guida per il settore primario.