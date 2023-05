Champions League, pari e spettacolo fra Real e City: il pass per la finale si stacca al ritorno

StrettoWeb

Quattro squadre rimaste, 4 partite, due di andata e due di ritorno, in palio due posti per la finale di Istanbul. Il fascino della Champions League torna ad animare le notti calcistiche del martedì e del mercoledì. In attesa dell’euroderby fra Milan e Inter di domani sera, la prima delle due semifinali regala subito grande spettacolo. Come potrebbe essere altrimenti quando in campo si affrontano Manchester City e Real Madrid?

Guardiola contro Ancelotti, Haaland contro Benzema, filosofie di gioco differenti, l’ossessione della prima Champions League e la possibilità di vincere la 15ª da campioni in carica. Queste sono solo alcune delle chiavi di lettura della partita che per molti è la vera finale (anticipata) del torneo. Il primo round finisce in pareggio. Un gol per parte, portieri sempre sul chi va là, anche qualche randellata quando serve. Il City tesse trame fitte e velenose, il Real Madrid prova a non restare intrappolato, le spezza e riparte. Haaland viene tenuto a bada anche con le cattive, dall’altra parte Benzema lavora più per la squadra che per il gol.

I protagonisti allora giocano un passo più in là. Uno a sinistra, Vinicius, che rifinisce un assist di Camavinga piazzando la palla dove Ederson non può arrivare; l’altro sulla trequarti, De Bruyne, anche lui abili a trasformare l’assist di Gundogan in una rasoiata all’angolino imprendibile per Courtois. Due tiri da fuori area, due splendidi gol. Parità giusta, la qualificazione si deciderà al ritorno.