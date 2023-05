Champions League: Milan spento, l’Inter vince ancora e vola in finale a Istanbul!

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ l’Inter la prima finalista della Champions League 2022-2023! Anche la gara di ritorno sorride ai nerazzurri, che battono per 1-0 il Milan per via di una rete di Lautaro. A Istanbul, dunque, ci andrà la squadra di Inzaghi, a 20 anni di distanza da quella finale sanguinosa diventata proprio l’incubo rossonero, il cui obiettivo era ritornarci e riscattarsi, magari incontrando da avversario l’allenatore di allora, Carlo Ancelotti.

Ma, va detto, il Milan fa poco, quasi nulla, per provare a ribaltare il meritato 2-0 nerazzurro dell’andata. Leao questa volta c’è, ma la condizione non è ottimale. E l’Inter si difende bene. Le due occasioni più importanti le ha effettivamente la squadra di Pioli, ma spreca: prima un piattone telefonato di Brahim Diaz, poi la solita giocata alla Leao con il pallone che sfiora il palo. Ma il primo tempo finisce a reti bianche.

Nella ripresa il Milan è spento, soporifero. Tanti errori anche banali, zero verve offensiva. L’Inter gestisce senza affanni e poi affonda con Lautaro nell’ultima parte di gara. Esplode la San Siro nerazzurra, il cui boato definitivo arriva al 93′, al triplice fischio. L’Inter è nuovamente in finale di Champions League a 13 anni di distanza dalla notte di Madrid del 2010, anno del Triplete. Di fronte una tra Real Madrid e Manchester City, che si affrontano domani sera in Inghilterra dopo l’1-1 dell’andata.