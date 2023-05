Anche Cesare aderisce all’iniziativa “Gelato Sospeso”: 2 euro simbolici per la lotta contro i tumori infantili

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Due euro simbolici, in cambio di un gettone “Gelato Sospeso”, per sostenere la lotta contro i tumori infantili. Così funziona l’iniziativa, “Gelato Sospeso” appunto, che passa anche da Reggio Calabria e dal suo testimonial, Davide Destefano. Il volto di Gelateria Cesare, ai microfoni di StrettoWeb, rilancia: “invitiamo tutti a partecipare al progetto ‘Gelato Sospeso’, in collaborazione con ‘Babbi’, a favore della ‘Fondazione Umberto Veronesi’, per i tumori infantili. Aiuta questi piccoli grandi eroi, che lottano tutti i giorni, con un piccolo gesto d’amore: dona 2 euro e ricevi simbolicamente in cambio un gettone che andrà a favore della fondazione”.

Sono tante le gelaterie partecipanti in tutta Italia. Qui di seguito c’è quello delle gelaterie reggine che supportano l’iniziativa e in cui è possibile effettuare la donazione per ricevere il gettone in cambio e aiutare chi ne ha bisogno:

Gelateria Cesare

La Mimosa

Scionti Francesco

Sottozero

Bar San Francesco

Fragomeni Antonio

Fragomeni Francesco

Pasticceria Gelateria Strati di Trimboli

Bonfiglio Luigi

Garruzzo Dolciaria

Delice di Serra

Ravese Salvatore

Taverna Francesco

Carmelo Caratozzolo

Come funziona l'iniziativa "Gelato Sospeso"

Foto





/