Catanzaro, Noto svela tutto: Vivarini, centro sportivo, stadio al Nord, mercato

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Conferenza fiume del Presidente del Catanzaro Floriano Noto. Dopo la promozione in B, ampiamente raggiunta da diverse settimane, è arrivato anche il successo in Supercoppa. E ora che i bilanci sono terminati è il momento di pensare al futuro, a partire dall’idea centro sportivo. “Ci siamo dati degli obiettivi come l’allargamento della sede e nuove figure professionali. Anche un pensiero sul centro sportivo ma ci vogliono dei tempi per farlo. Abbiamo individuato tre aree per il centro sportivo, siamo interessati anche a Giovino. Dobbiamo pensare anche al settore giovanile e Giovino potrebbe essere il campo adatto per le gare ufficiali, sperando anche che la Primavera scali le sue categorie”.

Sul Ceravolo se ne sta occupando Foresti, è la confessione di Noto, ma “ci sono tanti piccoli dettagli da risolvere e ci sarà la Coppa Italia che sicuramente dovremo giocare a campi inversi, nonostante la titolarità della Serie B a giocare in casa. Non sarà possibile giocare a Salerno eventualmente, stiamo battendo sulla Puglia ma in caso contrario si rischia di giocare al Nord dall’Emilia in su per intenderci. Abbonamenti? Vedremo come muoverci insieme al Comune. Dipenderà dai lavori allo stadio e da come iniziano. Da parte nostra è tutto definito, dai prezzi al singolo biglietto. Sarà fatta una conferenza apposita”.

“Ritiro? Da metà luglio fino a fine luglio. Prima il classico ritrovo in città e le visite mediche. Due giorni a Catanzaro e poi partenza per Cascia, ci siamo affidati a Santa Rita. Insuccessi e fallimenti della nostra gestione? La prendo a ridere perché la nostra società ha ottenuto un terzo posto, due secondi posti e una vittoria come questa. Acquisti? La rosa non sarà rivoluzionata perché questa squadra potrebbe fare la B. Cinque/sei rinforzi? Significa il 60 per cento della squadra e se va male mi verrà detto perché abbiamo stravolto la rosa. Ci affacciamo anche con un po’ di preoccupazione. È una categoria sconosciuta a noi. Da poco sto guardando alcune partite, è un campionato tosto con tante piazze. Ce ne sono 19 e noi siamo la piazza più piccola e più povera in alcuni settori della categoria”.

E sul rinnovo di Vivarini: “Io ero tranquillo. Fine campionato o fine Supercoppa era l’obiettivo per concludere. Il mister, lo staff e la squadra non volevano disturbi durante la stagione”.