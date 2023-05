Catanzaro: minacciano inquilino per occupare abusivamente l’alloggio, indagati

StrettoWeb

Due anni di minacce e vessazioni per un uomo di Catanzaro, assegnatario di un alloggio di edilizia popolare a sud della Città. L’uomo infatti, nonostante la regolare procedura, ha subito l’intrusione di due individui che, con atteggiamenti persecutori, hanno cercato di fargli abbandonare l’alloggio per entrarne in possesso. La vittima, ormai stanca, ha deciso di denunciare l’accaduto facendo partire le indagini da parte della Procura e della Digos, i quali hanno potuto appurare la veridicità dei fatti. Gli agenti hanno, inoltre, scoperto che i due indagati avrebbero tentato di occupare abusivamente un altro appartamento dello stesso stabile. Per tale ragione, la Polizia ha arrestato un soggetto e notificato un divieto di dimora all’altro per atti persecutori ed estorsione.