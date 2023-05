Catanzaro: litiga con il vicino e lo aggredisce con un coltello, arrestato per tentato omicidio

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Una banale lite che è finita a colpi di coltello: è quanto accaduto a Simeri Crichi, in provincia di Catanzaro, dove un 55enne è stato arrestato per tentato omicidio. Secondo la Compagnia di Sellia Marina, la vittima e un amico avrebbero trascorso qualche ora nel villino di Simeri Mare, per sostituire i climatizzatori in vista dell’estate. Nonostante i vicini fossero già stati avvertiti del possibile rumore, l’uomo non è riuscito a sopportare il frastuono e, giungendo alla porta della vittima, ha cominciato a litigare fino ad arrivare alle mani.

Sembrava, in un primo momento, che la situazione fosse ormai sedata ma il 55enne, non contento, si è fatto trovare di fianco la vettura della vittima nel pomeriggio e, con un coltello a serramanico, ha cominciato a colpirlo all’addome e al collo. I tagli, fortunatamente, sono stati solo superficiali, ma si è reso necessario l’intervento del 118. I Carabinieri, allertati proprio dalla vittima, sono dunque intervenuti e, dopo una perquisizione in casa del colpevole, hanno ritrovato nove coltelli a serramanico, tra cui quello dell’aggressione. L’uomo, visibilmente scosso, è stato tratto in arresto.