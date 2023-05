StrettoWeb

Multa al calciatore del Catanzaro Pietro Iemmello. L’attaccante calabrese, trascinatore dei giallorossi in questa stagione, culminata con la promozione in Serie B, durante i festeggiamenti ha insultato i tifosi del Cosenza lasciandosi andare a dei cori offensivi e ingiuriosi con i propri supporters, come si legge nella nota della Federazione. E la stessa Figc, così, ha multato il calciatore con 2 mila euro di ammenda.