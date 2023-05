Catanzaro: il Tar alla ricerca di una nuova sede

StrettoWeb

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, avvia un’indagine di mercato esplorativa finalizzata ad individuare un immobile nel Comune di Catanzaro, da acquistare o locare, per stabilirvi la propria sede istituzionale.

Caratteristiche dell’immobile

L’immobile per il quale si attiva la ricerca dovrà avere una superficie compresa tra mq 2.000 e mq 2.500 circa, consistente in una soluzione edilizia indipendente o in una porzione di edificio, purché dotata di autonomia funzionale. Saranno considerate ammissibili proposte di immobili o porzioni di immobili da ristrutturare, per i quali la proprietà si impegna a realizzare, a propria cura e spese, le opere necessarie a

rendere l’immobile conforme alle disposizioni di legge e alle esigenze del TAR. Le proposte dovranno essere presentate alla Segreteria del T.A.R. entro e non oltre le ore 12.00 del 20 settembre 2023.

Consultazione dell’Avviso

L’Avviso di indagine è consultabile sul seguente sito:

https://www.giustizia-amministrativa.it, nella sezione dedicata al TAR Catanzaro, nella sezione Avvisi e nella sezione Amministrazione Trasparente.

Responsabile del procedimento e contatti

Il responsabile del procedimento è il Segretario Generale del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, Dott. Pasquale Alvaro. Per eventuali informazioni è possibile contattare la Segreteria del TAR Calabria – Catanzaro – , Via A. De Gasperi n. 76/b – 88100 Catanzaro, tel. (+39) 0961/531411- PEC: tarczsegrprotocolloamm@ga-cert.it