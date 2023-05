Catanzaro: consegnato il primo blocco di pontili galleggianti per l’installazione al porto

StrettoWeb

E’ stato consegnato, a bordo di un tir, il primo blocco dei materiali per l’installazione delle passerelle di ingresso e dei pontili al Porto di Catanzaro. La ditta Carmar, dopo aver ultimato le operazioni subacquee per la predisposizione del fondale negli specchi d’acqua oggetto della concessione da parte del Comune, può quindi ora avviare la fase di installazione dei pontili galleggianti che consentiranno gli ormeggi delle barche e delle unità di diporto dopo un lungo fermo.

“La ditta – spiega il vicesindaco con delega alle politiche del mare, Giusy Iemma – ha previsto nel complesso otto consegne tramite tir, per un totale di trenta moduli galleggianti. Condizioni meteo permettendo, la stima per l’ultimazione dei lavori è inizio giugno, così da poter presto vedere le imbarcazioni nuovamente attraccate al porto per l’avvio della stagione estiva. Un impegno su cui l’amministrazione Fiorita ha lavorato alacremente e senza sosta, per restituire agli operatori catanzaresi, e non solo, un’infrastruttura fondamentale dal punto di vista turistico, ma anche economico e produttivo considerando gli indispensabili servizi offerti per la pesca e tutte le attività connesse. Ci auguriamo, dunque, che questo sia un nuovo punto di partenza e di rilancio per la città: il porto rappresenta un elemento di sviluppo e di attrattività indispensabile per il nostro territorio, proprio nell’anno che vede Catanzaro riconosciuta come Città Bandiera Blu”.