Catanzaro, centinaia di forestali in piazza: “servono fondi”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

E’ partita dal piazzale della sede della Regione Calabria a Catanzaro, la manifestazione di Flai-Fai-Uila Calabria con il sostegno di Flai-Fai-Uila nazionali e delle confederazioni regionali di Cgil, Cisl e Uil per chiedere più risorse a sostegno della forestazione. A protestare circa 500 dei 4 mila forestali impiegati sull’intero territorio calabrese.

Cgil, Cisl e Uil – dicono i promotori della mobilitazione odierna – ritengono che la forestazione sia “un settore fondamentale per la Calabria per quanto riguarda la questione della prevenzione, del dissesto idrogeologico, del recupero delle aree interne e, quindi, per il rilancio economico dell’intero territorio regionale. Sottoporre questo ambito occupazionale a continui tagli non e’ la strada piu’ giusta da seguire. E’ necessario inoltre garantire il ricambio generazionale perche’ il settore forestale in Calabria conta ormai poco piu’ di 4000 lavoratrici e lavoratori, con un’eta’ media che si aggira attorno ai 60 anni e, quindi, ormai vicini alla pensione: con questi numeri e’ impensabile poter mettere in campo progettazioni per tutelare un patrimonio boschivo di oltre 650mila ettari in un territorio fragilissimo dal punto di vista idrogeologico“.