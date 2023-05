La Casa Madre di Philadelphia premia il chapter vibonese Filitalia International

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

La Casa Madre della Filitalia International di Philadelphia, premia il chapter Vibonese con due prestigiosi riconoscimenti internazionali nei confronti del fondatore ed ex presidente Nicola Pirone e all’attuale vice Presidente Michele La Rocca. Il primo è stato insignito con il premio riservato ai presidenti dei chapter presenti nel mondo per la leadership e supporto all’organizzazione italo-americana. L’avvocato Michele La Rocca per l’impegno volontario per la stesura dello statuto del nascente distretto Italia.

Chapter di Vibo Valentia che negli ultimi anni è cresciuto molto, sia dal punto di vista dei soci che delle attività organizzate e proprio sotto la presidenza di Nicola Pirone è stato possibile apprezzarlo nel mondo anche attraverso iniziative che si sono svolte all’interno della provincia di Vibo Valentia. Ultime in ordine di tempo il libro “I colori del Covid” e il convegno scientifico sulla Dieta Mediterranea di Nicotera con ospiti internazionali entrambi tenutesi a palazzo Gagliardi nel salone Cev a Vibo Valentia.

Nel corso della cerimonia di consegna avvenuta a Philadelphia negli Stati Uniti, il fondatore della Filitalia International, il dottor Pasquale Nestico, la presidente uscente della Casa Madre Paula Bonavitacola e il presidente attuale Saverio Nestico hanno avuto parole di elogio nei confronti del chapter e dei premiati, soprattutto per lo spirito di altruismo e servizio agli altri profuso nel tempo. La Filitalia International, infatti è sempre vicina alle persone, come nelle azioni nel periodo di Covid-19, i riconoscimenti verso chi si è contraddistinto nell’aiutare le comunità colpite, le 13 borse di studio consegnate ad altrettanti studenti calabresi e la possibilità di un’esperienza gratuita negli Stati Uniti, sede della Casa Madre e l’International Exchange Program.

Nicola Pirone, tra l’altro, chiusa la parentesi della Presidenza Vibonese, è entrato a fare parte dell’amministrazione della Casa Madre con incarico a tempo pieno, mentre Michele La Rocca è l’unico proveniente dai chapter italiani a entrare nel consiglio direttivo in America. Soddisfazione per i riconoscimenti al chapter Vibonese, anche da parte della neo presidente Vittoria Pasceri, che ha ricevuto in eredità un’associazione molto efficace e in crescita, segno che almeno all’estero il lavoro anche in questa terra alla fine paga e viene riconosciuto.