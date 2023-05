Calcio: surfista Fioravanti, ‘Inter può arrivare in finale, vincerà chi avrà meno paura di giocare’**

StrettoWeb

Parigi, 10 mag. (Adnkronos) – “Semifinale Champions Milan-Inter? I nerazzurri possono arrivare in finale sicuramente. In queste settimane stanno trovando un bel po’ di carica e stanno giocando benissimo. Ora sono in forma, il campionato lo ha vinto il Napoli, complimenti per la bellissima stagione, ma ora Milan e Inter puntano tutto sulla Champions. E’ una semifinale storica e vincerà chi avrà meno paura di giocare. Per me che sono tifoso interista sarebbe un sogno andare a vedere la finale con l’Inter…”. Sono queste le parole del surfista azzurro Leonardo Fioravanti, grande tifoso dell’Inter, all’Adnkronos sul derby d’Italia in Champions tra Milan e Inter che vedrà stasera a San Siro andare in scena la prima sfida.