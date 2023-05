Calcio: Spalletti, ‘sono venuto a Napoli convinto di fare qualcosa di importante’

StrettoWeb

Napoli, 3 mag. – (Adnkronos) – “Se mi cerca il Napoli, io dico di sì per vincere e basta. Dopo Sarri o Ancelotti, non venivo qui per lo stipendio. Avevo solo una via d?uscita, riuscire a vincere. L?anno scorso sono arrivato 3° e mi avete attaccato gli striscioni in cui mi dicevate di andar via. E le critiche ci sono ancora oggi, ma fanno parte del gioco. Sono venuto qui convinto di provare a fare qualcosa di importante”. Così l’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia.