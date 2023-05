Calcio: Spalletti, ‘aver creato entusiasmo è stato fondamentale’

StrettoWeb

Napoli, 3 mag. – (Adnkronos) – “Se questa è la squadra più forte che abbia mai allenato? Difficile da dire perché ci sono delle evoluzioni di calcio giocato, accostare squadre passate al calcio presente non è facile. Sono fortunato, ho allenato diverse squadre forti e calciatori fortissimi. Bisogna essere bravi a far venir fuori un collettivo che duri nel tempo e dia entusiasmo. Con una pressione così alta, creare entusiasmo nel gruppo è un fattore fondamentale. Quest’anno, sotto questo aspetto, abbiamo fatto tanto. I calciatori che verranno a giocare a Napoli saranno costretti a dare qualcosa in più per l’amore che si respira in questa città”. Sono le parole dell’allenatore del Napoli Luciano Spalletti in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Udinese che potrebbe regalare agli azzurri il terzo scudetto della loro storia.