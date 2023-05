Calcio: Sousa, ‘stiamo già costruendo la prossima stagione’

StrettoWeb

Salerno, 13 mag. – (Adnkronos) – “Le due squadre sono entrate in campo per vincere: meglio loro nel primo tempo, noi non siamo mai riusciti ad uscire bene. Nel secondo tempo siamo migliorati tanto, facendo vedere un’idea più precisa. Siamo stati più aggressivi, abbiamo palleggiato meglio e possiamo fare ancora di più. Abbiamo alzato il baricentro e abbiamo creato importanti palle gol: questa è la mentalità che voglio vedere sempre, ci lavoriamo tutti i giorni”. Così l’allenatore della Salernitana Paulo Sousa dopo la vittoria per 1-0 sull’Atalanta che avvicina i granata alla salvezza.

“Manca la matematica ma abbiamo visto che il nostro pubblico sente come giochiamo e che l’obiettivo non ci scapperà -aggiunge il tecnico portoghese-. Futuro? Ho voglia di allenare e aiutare i miei ragazzi a crescere, costruendo e non pensando solo al risultato di oggi. Vogliamo costruire per la prossima stagione e già lo stiamo facendo”.