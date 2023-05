StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Tutto pronto per il match tra San Gaetano Catanoso e Catona, valevole come sfida playout del girone D di Prima Categoria. Le due squadre, rispettivamente 13ª e 14ª, si affronteranno domani pomeriggio, alle ore 15.30, presso l’impianto di Via Longhi Bovetto a Croce Valanidi.