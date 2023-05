Calcio: Mourinho, ‘due finali di fila sono da grande club’

StrettoWeb

Roma, 29 mag. – (Adnkronos) – José Mourinho ha creato una profonda empatia con l’ambiente Roma nel suo biennio da allenatore. Lo ha dimostrato anche nell’intervista rilasciata all’Uefa a due giorni dalla finale di Europa League contro il Siviglia: “La Roma è una città di calcio, è senso di appartenenza, è sentirsi parte di qualcosa”.

Il portoghese non si preoccupa tanto della sua bacheca e del curriculum: “Non penso a quello che è successo prima, quel che è passato è passato, la mia filosofia e il mio segreto è guardare al futuro. Questa finale per me è una nuova finale. Io non penso più a quello che posso vincere, in questa fase della mia carriera penso al regalo che posso fare ai tifosi della Roma”. E sul suo futuro: “La gente probabilmente pensa che io sia più anziano di quanto non lo sia davvero perché sono nel calcio da molto tempo e per i miei capelli bianchi, ma non lo sono tanto da chiudere il cerchio. Mi vedrete ancora per molto tempo”.

Sul suo rapporto con la squadra e l’ambiente romanista in generale: “Non penso ci siano segreti, nel calcio come in qualsiasi altra cosa, ciò che conta di più sono i rapporti umani. Io l’ho detto anche ai miei giocatori, bisogna sempre dare tutto. Per questa ragione i tifosi della Roma ci rispettano e sono in grande empatia con noi. Lavoriamo duro ogni giorno per fare la storia del club, due finali europee consecutive le fanno solo i grandi club e spesso non ci riescono nemmeno. Per noi ha un grande valore esserci riusciti”.