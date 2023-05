Calcio: Moggi, ‘plusvalenze? Ingiusto penalizzare Juve, ma decidono i giudici’**

StrettoWeb

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Penalizzazione Juventus? Non so perchè non conosco i libri contabili. Il caso plusvalenze sembra quasi fuori posto, nei regolamenti non è previsto questo illecito”. Lo dice Luciano Moggi all’Adnkronos. “Se la Juve è quotata in borsa ed ha introiti per questo motivo ci può stare. Se arriverà una penalizzazione la riterrò ingiusta, ora decideranno i giudici e vedremo come interpreteranno i fatti e quale sarà la loro sentenza”, spiega l’ex dg bianconero.