Calcio: hackerato profilo Facebook di Maradona, foto di Pelé e messaggi macabri

Roma, 24 mag. – (Adnkronos) – E’ stato hackerato il profilo Facebook di Diego Maradona che conta oltre 12 milioni di iscritti e rimasto attivo anche dopo la morte del Pibe de Oro. Con l’hackeraggio, che sarebbe avvenuto a partire da sabato scorso, come immagine profilo è stata pubblicata una foto di Pelè. Postate anche frasi folli e macabre come: “Sapete che ho simulato la mia morte, vero?”. Su Instagram, la famiglia Maradona ha confermato la violazione del profilo: “D’ora in poi ripudiamo il contenuto delle pubblicazioni”.