Calcio: Gravina, ‘italiane in finali europee straordinarie, risultato eccezionale per tutti’

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – ?Inter, Roma e Fiorentina sono state straordinarie, hanno raggiunto un risultato eccezionale per l?intero movimento?: commenta così il Presidente della Figc, Gabriele Gravina, all?indomani della qualificazione di tre squadre italiane nelle finali di Champions League, Europa League e Conference League. ?L?entusiasmo generato da questi successi -scrive la Figc in una nota- è qualcosa di unico ? continua Gravina ? per cui mi congratulo con le rispettive dirigenze, gli staff tecnici e i calciatori, perché le tre finali delle competizioni Uefa sono frutto di un progetto tecnico molto valido. Oltre alle finaliste, l?exploit internazionale del calcio italiano è stato rafforzato anche dal percorso positivo di Milan e Juventus. Questi risultati hanno imposto il nostro calcio alla ribalta europea: grazie a questi Club l?Italia ha già vinto!?.

?Adesso tiferemo per i successi finali – conclude il presidente federale che presenzierà a tutti e tre gli eventi in programma ?, di sicuro non sarà facile, ma sono convinto che tutte e tre hanno buone possibilità. Per il futuro, l?auspicio è che, sostenendo il lavoro della Federazione su giovani, equilibrio economico-finanziario e stadi, questi risultati diventino sempre più continui nel tempo?.