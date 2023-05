Calcio: Gravina ai ragazzi del Roma Club Gerusalemme, ‘calcio momento inclusivo’

StrettoWeb

Roma, 22 mag. (Adnkronos) – “L?entusiasmo contagioso dei ragazzi del Roma Club Gerusalemme ha riscaldato questa mattina la sala Paolo Rossi della Figc in occasione dell?incontro con il presidente federale Gabriele Gravina. Una visita diventata ormai un appuntamento fisso, con i giovani calciatori di fede musulmana, ebraica e cristiana accompagnati dal vice presidente della società Samuele Giannetti. Presenti all?incontro anche l?ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar e Smadar Shapira, consigliere degli affari pubblici all?Ambasciata”. Lo fa sapere la Figc con una nota.

?Siamo oggi nella Sala Paolo Rossi -ha dichiarato Gravina rivolgendosi ai ragazzi del Roma Club Gerusalemme- e il sorriso di Paolo insieme ai vostri sorrisi è un manifesto straordinario per un futuro di pace, un futuro gioioso. Per questo ragazzi giocate, divertitevi e cercate sempre di volervi bene. Noi crediamo in un rapporto di grande fratellanza, che mette insieme tutte le religioni possibili, ed è molto bello che il calcio riesca a testimoniare questo momento di inclusione?. I ragazzi, che hanno ricevuto in regalo una maglia e un gagliardetto della Nazionale, hanno donato al presidente federale 10 nuovi alberi piantati a suo nome in Israele ?perché chi pianta un albero pianta una speranza?.