Calcio: Europa League, le formazioni di Siviglia-Juve, bianconeri con Iling e Kean titolari

Siviglia, 18 mag. – (Adnkronos) – Sono state ufficializzate le formazioni di Siviglia-Juventus, semifinale di ritorno di Europa League, al via alle 21 allo stadio ‘Sanchez Pizjuan’ della città andalusa. Tra i bianconeri c’è Iling dal 1′ al posto di Kostic, Fagioli vince il ballottaggio con Miretti e Gatti quello con Alex Sandro. Questi gli 11 iniziali:

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono; Navas, Badé, Gudelj, Acuña; Fernando, Rakitic; Ocampos, Oliver Torres, Bryan Gil; En-Nesyri. All. Mendilibar.

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling; Di Maria; Kean. All. Allegri.