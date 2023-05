Calcio: Di Fusco, ‘l’esperienza di Spalletti ha fatto la differenza’

StrettoWeb

Napoli, 5 mag. (Adnkronos) – “La stagione è stata una cavalcata che nessuno si aspettava a luglio, non ci credeva nemmeno la società. Il Napoli è una squadra bella che in un crescendo continuo ha battuto tanti record, grande merito va dato a Spalletti, Giuntoli, giocatori e società Napoli. I risultati del club sono apprezzati da tutta Europa. Lo spogliatoio dell’epoca è ridotto a livello numerico rispetto a quello attuale. Era uno spogliatoio granitico così come ha dimostrato di esserlo quest’anno”. Queste le parole all’Adnkronos dell’ex portiere del Napoli Raffaele Di Fusco, tra i protagonisti dei due scudetti partenopei nel 1987 e 1990, in merito alla vittoria del terzo tricolore.

“Lo spirito che animava all’epoca era chiaro: se non fai squadra non si arriva da nessuna parte. Claudio quando è venuto a mancare ho sentito immediatamente una tristezza, Garella uno dei pochi signori del calcio, ho perso vari compagni portieri così come Giuliani. Sono ricordi legati da grande gioia, con uno ho vinto il primo scudetto, con l’altro il secondo. Bianchi grande allenatore per l’epoca, persona intelligente, lui capì cosa serviva a Napoli per gestire quel gruppo. Era ombroso ma con grande personalità e un grande conoscitore di calcio europeo Bigon ci ho giocato insieme anche nel Vicenza, persona di una squisitezza unica, si parla poco di lui, era un grandissimo giocatore e grande allenatore”, ha aggiunto Di Fusco.

“Spalletti allenatore di grandissima esperienza, a Napoli si fa sempre il paragone con Sarri e il gioco suo è stato un gioco spettacolare e vincente. Sarri invece è risultato spettacolare ma non vincente. Sono due bravi allenatori, ma Spalletti ha più esperienza importante la differenza è quella per ambire traguardi importanti”, ha aggiunto l’ex portiere del Napoli.