Calcio: De Sisti, ‘Mou abituato alle finali, mi ricorda la ‘ragnatela’ del grande Liedholm’**

Roma, 19 mag. (Adnkronos) – “Mourinho ieri voleva lo 0-0 e se l’è preso. La Roma ha grande personalità, a volte è una squadra troppo nervosa ma sono forti e hanno meritato di trovare questa grande finale”. Sono le parole dell’ex giocatore della Roma Giancarlo De Sisti all’Adnkronos. “Mou è abituato alle finali, in genere quando arriva alle fasi decisive riesce sempre a far bene. È bravo soprattutto nelle gare in cui si dà più importanza all’aspetto difensivo, dell’equilibrio tra difesa e centrocampo. Bisogna poi condire con le ripartenze e ricordiamoci che la Roma ha calciatori che possono deciderla anche da fermi. Senza due come Dybala e Smalling è difficile, ma è difficile anche affrontare i giallorossi”.

“Mourinho trova sempre risorse offensive alla fine, per cui va bene così. Ha giocatori di qualità, dalla tv ho l’impressione che abbiano caratteri forti e a volte sopra le righe -aggiunge De Sisti-. Il portoghese comunque è un asso della comunicazione, sa il fatto suo e bada al sodo. Oggi quando c’è la manovra del basso, come il City per esempio, c’è esaltazione. Ma, appunto, devi essere il Machester City. Aspettare e far aprire gli spazi può essere un’arma, penso alla ‘ragnatela’ del grande Liedholm. Quando gli chiedevano “ma perchè tenete palla così a lungo?” rispondeva “così non prendiamo gol”. In realtà aspettava il momento giusto e gli spazi utili per far male agli avversari. Sicuramente con Dybala la Roma aumenterebbe il coefficiente offensivo. Quando la Roma resta compatta con 5 uomini a galleggiare tra l’area e il centrocampo sei già a buon punto”, conclude De Sisti.