Calcio: Conference League, Basilea-Fiorentina 1-3, viola in finale con il West Ham

Basilea, 18 mag. – (Adnkronos) – La Fiorentina vola in finale di Conference League contro gli inglesi del West Ham. Al successo degli svizzeri all’andata per 2-1 al ‘Franchi’ rispondono i viola con una vittoria per 3-1 dopo i tempi regolamentari al St. Jakobs Park di Basilea. Decisivo il gol di Barak nel recupero del secondo tempo supplementare. Nei 90′ regolamentari doppietta di Gonzalez al 35′ e al 72′, per gli svizzeri a segno Amdouni al 55′. Durante il secondo tempo supplementare la partita è stata interrotta per quasi dieci minuti per permettere i soccorsi a un tifoso della Fiorentina, portato fuori dal settore ospiti in barella.