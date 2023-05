Calcio: Bonucci annuncia il ritiro, ‘il prossimo anno smetterò di giocare’

StrettoWeb

Torino, 16 mag. (Adnkronos) – “Il prossimo anno smetterò di giocare e credo che si chiuderà un’era. Per me è un’orgoglio esserci stato, spero che un giorno tanti giovani prenderanno come idoli noi di quella storica difesa juventina”. E’ l’annuncio con cui il difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha comunicato il ritiro al termine della stagione, in una lunga intervista rilasciata al canale YouTube della Juventus.

Bonucci ha raccontato la sua avventura in bianconero fin qui dopo aver raggiunto quota 500 presenze: “entrare in quello spogliatoio per me è stato come un bambino che va alle giostre. È un’esperienza che ancora oggi mi emoziona, è stato troppo bello. Ammiravo i tifosi intorno a noi, quando facevo le prime corse mi dicevo che stavo sognando. L’esordio? Ero giovane, giocavamo contro lo Shamrock Rovers ai preliminari di Europa League con Delneri in panchina. Al ritorno ricordo un acquazzone incredibile e il gol di Del Piero, andai ad abbracciarlo ed era come toccare qualcuno di inarrivabile. E poi passammo il turno”, ha aggiunto Bonucci che sulle 500 presenze ha detto: “mi emoziona parlarne, da bambino sogni di vestire la maglia di una grande squadra come la Juventus. Riuscirci per 500 volte vuol dire aver fatto la storia del club, è motivo di orgoglio ed emozione”.