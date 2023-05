Calcio: Allegri, ‘stagione maledetta per Pogba, devo cercare di sfruttarlo al meglio’

StrettoWeb

Torino, 6 mag. – (Adnkronos) – ?Ha fatto buoni 20 minuti finali l?altro giorno, purtroppo però per lui questa stagione è stata maledetta, siamo arrivati a questo punto e devo cercare di sfruttarlo nel miglior modo possibile”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in merito al momento di Paul Pogba, apparso in ripresa nel match con il Lecce, dopo una stagione travagliata, complicata da diversi infortuni.

“Ora l?obiettivo è entrare nelle prime quattro e arrivare in finale di Europa League, chiusa questa stagione l?anno prossimo sarà un?altra. Ora dobbiamo stare concentrati su quello che dobbiamo fare, in questo momento gli obiettivi personali non contano niente”, aggiunge Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta.