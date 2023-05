Calcio: Allegri, ‘il Napoli ha strameritato lo scudetto, gli faccio i complimenti’

StrettoWeb

Torino, 6 mag. – (Adnkronos) – “Il Napoli ha dimostrato di essere più forte, ha strameritato questo scudetto nei numeri e in tutto quello che ha fatto, bisogna far loro i complimenti?. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del match con l’Atalanta. “Quando vedi vincere gli altri ti viene ancora più voglia, fa parte del gioco. Per quest’anno bisogna fargli i complimenti”, aggiunge il tecnico bianconero.