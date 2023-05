Calcio: al ?Maradona? dedica amore tifosi, ?grazie per nuova data da ricordare?

StrettoWeb

Napoli, 7 mag. – (Adnkronos) – Coreografia da brividi al ?Maradona? per il Napoli campione d?Italia. All?ingresso in campo della squadra di Spalletti è partito subito l?omaggio di tifosi al terzo scudetto e ai suoi beniamini. Con la curva A che ha indossato il tricolore ed esposto un lungo striscione ?un popolo nato sotto un cielo azzurro e in riva al mare?ha il diritto di sognare! Grazie per aver dato a noi e a chi non c?è più un?altra data da ricordare’ ?la ?B? ha risposto con uno striscione più breve ma efficace:?e ora Napoli goditi la tua inimitabile festa?? Sia prima che durante la partita con la Fiorentina è una festa continua . Ancora una volta nel segno di Maradona: i cori che inneggiano a El Diez non si sono mai fermati. Il nome del fuoriclasse argentino riecheggia come un mantra. Il coro più gettonato e? ?la mano de Dios?.