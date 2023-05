Calabria, grande successo per i voli sportivi del “Sibari Airshow”

StrettoWeb

Ascolta l'articolo

Dal 26 al 28 maggii si tiene la quinta edizione del “Sibari Airshow“, la pratica di volo sportivo non agonistico che si svolge nella Piana di Sibari, sede dell’Aeroclub Sibari Fly a Cassano All ‘Ionio. Tantissime le esibizioni acrobatiche e i voli in corso nell’aviosuperficie del presidente Mario Varca. All’evento partecipano una sessantina di velivoli che hanno raggiunto Sibari da ogni parte d’Italia!

A portare il saluto della Città facendo sentire la sua vicinanza e presenza a quanti hanno scelto il nostro meraviglioso territorio per trascorrere queste giornate memorabili è stato il sindaco Giovanni Papasso – ad accompagnarlo c’era anche l’assessore al turismo Gianluca Falbo – che si è congratulato col presidente Varca per quanto fa col suo alacre lavoro per dare lustro e importanza ala nostra città. Basti pensare che Sibari Fly ormai è diventato uno dei più famosi Aeroclub italiani.