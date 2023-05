Calabria, servizi di Sharing Mobility: quando scade l’avviso pubblico

StrettoWeb

“Le aziende del trasporto pubblico locale hanno tempo fino a lunedì 15 maggio 2023 per aderire all’avviso pubblico della Regione Calabria per incentivare sul territorio regionale servizi di sharing mobility”. Ne dà notizia l’assessore ai Trasporti, Emma Staine, che invita le aziende a “presentare le domande per migliorare la mobilità regionale e partecipare alla mitigazione degli impatti ambientali, sociali ed economici dei trasporti”. Il finanziamento è pari a 1 milione e 954 mila euro. In particolare, la Regione Calabria ha già pubblicato la manifestazione di interesse con le relative modalità e criteri di partecipazione.

I progetti finanziabili sono i servizi di sharing mobility, prevalentemente ad alimentazione elettrica o muscolare, complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale; i servizi devono prevedere scontistiche o altre forme di agevolazione dedicate agli utenti dei servizi di trasporto pubblico locale per l’acquisto di servizi di sharing mobility. L’avviso è consultabile a questo link.