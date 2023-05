Calabria, scomparsa ragazza ucraina a Scalea: l’appello sui social

StrettoWeb

Ore di apprensione per la comunità di Scalea, in provincia di Cosenza: sono ormai due giorni che Kateryna Kravtsova, una ragazza di 16 anni di origine ucraina, ha fatto perdere le sue tracce. Le ultime notizie infatti, secondo la ricostruzione dei familiari, risalgono a sabato sera, quando la giovane è uscita dalla sua abitazione di Scalea per svanire poi nel nulla. Tanti gli appelli sui social per ritrovare Kateryna, ai quali ci uniamo anche noi della redazione: la ragazza, secondo le informazioni acquisite, non frequenta la scuola e non ha un vero e proprio giro di amicizie, dato il suo recente arrivo in Calabria. La giovane infatti, è arrivata in Italia meno di un anno fa con la famiglia, per scappare dal conflitto russo-ucraino. Kateryna è alta 150cm, ha i capelli biondi e, al momento della scomparsa, aveva con sé uno zainetto Louis Vuitton. Per qualunque segnalazione, non esitate a contattare il numero per le emergenze 112.