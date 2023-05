Calabria, Roseto Capo Spulico è il “Borgo delle Diverse Abilità”: il via al workshop sull’inclusività

StrettoWeb

“Abbiamo fatto un altro passo in avanti nella costruzione della Roseto del Futuro. Lo dichiara Rosanna Mazzia, sindaco di Roseto Capo Spulico. Sì, perché il futuro si costruisce giorno per giorno, si programma, si plasma sulle esigenze di un mondo che cambia, che corre, che si evolve. E lo facciamo coinvolgendo la Comunità tutta, coinvolgendo i rosetani, anche quello che vivono fuori, nei percorsi di cambiamento che si stanno avviando nella nostra Roseto. Ieri abbiamo vissuto una intensa giornata di lavoro con i workshop del Progetto “Il Borgo delle Diverse Abilità” che sta prendendo forma giorno dopo giorno insieme ai Cittadini e agli esperti di Città Fertile, Bottega Filosofica e Netural Coop”.

“Un progetto strategico, inclusivo e all’avanguardia – continua Mazzia – che si innesta nelle tante progettualità in corso e che si stanno realizzando sul nostro territorio. Questa serie di progetti e di “infrastrutture sociali”, delle quali vi abbiamo parlato nell’Assemblea Pubblica del 30 aprile e di cui continueremo a parlare nei prossimi mesi, costituiranno i nostri “Innesti di Comunità”, un sistema virtuoso dal quale, se lo vorrete, potranno sbocciare nuove opportunità lavorative ed economiche per Roseto e per i suoi Cittadini.”

“Dalle idee messe in campo dai gruppi di lavoro su ambiente, cultura e società sulla proiezione di Roseto tra dieci anni, alle azioni da portare avanti nell’immediato, questo primo step ha fornito tantissimi input dai quali partiremo per elaborare una nuova visione del territorio. Ma per rendere queste azioni ancor più efficaci e per far sì che queste opportunità vengano davvero colte da tutti i Cittadini, c’è bisogno di un ulteriore scatto in avanti da parte di tutta la Comunità, oltrepassando divisioni e steccati, preconcetti e resistenze ideologiche. Abbiamo davanti tantissime sfide da affrontare insieme, mettiamoci al lavoro” – conclude il sindaco Mazzia.