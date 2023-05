Calabria, il “Maggio dei Libri” dei bambini di Roseto Capo Spulico in fattoria

StrettoWeb



“Ci sono percorsi che sanno regalare gioie e dolcezze infinite. Questo è senza dubbio uno di quelli che maggiormente ci riempie di orgoglio e felicità – afferma Rosanna Mazzia, Sindaco di Roseto Capo Spulico – perchè mette insieme i bambini e la loro crescita personale, la lettura come elemento di crescita culturale, il rispetto della natura e degli animali come strumento di crescita sociale e la scuola come luogo di crescita delle generazioni future. Questa mattina, nell’ambito della campagna nazionale “Il Maggio dei Libri”, che invita a portare i libri e la lettura in contesti diversi da quelli tradizionali, abbiamo portato una vera e propria “Fattoria a Scuola”, un’iniziativa promossa dal Progetto “Colorandia” grazie al quale, in questo anno scolastico, abbiamo garantito ai nostri bambini della scuola dell’infanzia a Roseto Centro il completamento dell’orario didattico e il regolare orario scolastico”.

Insieme alla partecipazione di Valentina Vitale, di “Mamma Creativa Legge”, consulente della Casa Editrice Gaby Books, i nostri piccoli alunni hanno partecipato ad una lettura animata del libro “La Fattoria”, per poi immergersi nel laboratorio sensoriale “il rinvaso delle piantine”, dove si sono cimentati nel rinvaso di piantine di lattuga, peperoni, melanzane, prezzemolo e pomodori.

Dalle piante agli animali, i bambini, accompagnati dalle loro insegnanti, dal Dirigente Scolastico, Prof. Sergio Scibilia, e dal Delegato alle Politiche Scolastiche, Francesca Perla, hanno fatto amicizia con vari animaletti, tra cui esemplari di cincilla, cavie peruviane, coniglietti ariete, chioccia con pulcini. Ad accompagnarli in questo viaggio il Presidente dell’APS “LA FRA’TTORIA”, Francesco Simeone, allevatore di animali domestici, da cortile e di compagnia. Ad ogni bambino è stato rilasciato un attestato di partecipazione, con la speranza di aver trasmesso ad ognuno l’ Amore verso gli animali e la propensione alla lettura.