Calabria, incidente sulla ss18: morto il 70enne di Amantea coinvolto nel sinistro

Non ce l’ha fatta Francesco Coscarella, il 70enne rimasto vittima nell’incidente stradale del 9 maggio scorso, lungo la statale 18. Il sinistro è avvenuto di sera, tra Campora San Giovanni, in provincia di Cosenza, e il comune di Nocera Terinese a Catanzaro. Complice, forse, il maltempo di questi giorni, due auto si sono scontrate per colpa dell’asfalto viscido, riportando due feriti gravi, tra cui Coscarella. Quest’ultimo, dopo essere stato ricoverato d’urgenza all’Annunziata di Cosenza, ha lottato tra la vita e la morte ma le condizioni, troppo gravi, sono state fatali ed è spirato stamattina. L’altra persona coinvolta nell’incidente, un uomo di 34 anni, è tuttora ricoverato al presidio ospedaliero di Catanzaro.