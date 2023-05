StrettoWeb

Il territorio cosentino prosegue nella conta dei danni a causa del maltempo che si sta abbattendo in queste ore sulla nostra regione: si registra un’altra frana a Marzi, in provincia di Cosenza, che ha bloccato la carreggiata della strada statale 19 “Delle Calabrie” dal km 296,500 fino al km 304, 000. Sul posto sono presenti le squadre dell’Anas che hanno prontamente fermato la viabilità in entrambi i sensi di marcia per mettere in sicurezza la zona.