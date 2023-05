Calabria: frana costone roccioso a Praia a Mare, strada bloccata

StrettoWeb

Una valanga di materiale roccioso, insieme a detriti e terreno, si è staccata ieri pomeriggio da un costone cadendo rovinosamente sulla strada per via Filippo Turati di Praia a Mare. Il crollo, che ha interessato lo sperone di roccia sul quale sorge il Forte del Fumarulo, conosciuto nella zona come “Fortino” o “Ginnasio“, ha completamente sbarrato la strada invadendo quindi l’intera carreggiata. Fortunatamente, al momento dell’incidente, non transitavano veicoli pertanto non si registrano danni a persone e cose. Sul luogo sono immediatamente intervenuti gli agenti di Polizia Locale che hanno prontamente bloccato l’accesso alla viabilità. Le cause della frana sono ancora in fase di accertamento, ma il maltempo di questi giorni sembra aver inciso sulla dinamica dell’incidente.